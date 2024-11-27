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00:04, 27 ноября 2024Мир

МИД России назвал условия для разрешения конфликта на Украине

Лавров: на Украине следует устранить первопричины конфликта
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Российской газете» назвал условия для разрешения конфликта на Украине. По его словам, для этого следует устранить первопричины. Текст имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Среди таковых министр назвал создание угроз безопасности России на западном направлении, включая расширение НАТО на восток, а также ущемление Киевом прав русских и тех людей, кто «ассоциирует себя с русской и российской культурой и православной верой».

«Необходимым элементом политического урегулирования конфликта должна стать демилитаризация и денацификация, обеспечение внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса подконтрольных киевскому режиму территорий», — подчеркнул Лавров.

Он также напомнил, что Россия выдвигает условие для любых договоренностей о признании территорий, закрепленных в Конституции РФ.

Россия согласилась с одним пунктом итоговой декларации саммита «Большой двадцатки» (G20), в котором говорится об урегулировании конфликта на Украине. Лавров пояснил, что в нем идет речь о призыве к «честному и разумному разговору о мире на реалистичных основаниях».

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