Россия согласилась с пунктом декларации саммита G20 о честном урегулировании на Украине. Лавров назвал его реалистичным

Лавров: Россия согласна с пунктом по Украине итоговой декларации саммита G20

Россия согласилась с одним пунктом итоговой декларации саммита «Большой двадцатки» (G20), в котором говорится об урегулировании конфликта на Украине.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пояснил, что в нем говорится о призыве к «честному и разумному разговору о мире на реалистичных основаниях».

Он также указал на принципиально важное значение искать разрешение конфликтов на основе Устава ООН во всей его полноте. «Если это проецировать на украинскую ситуацию, Запад видит в Уставе только принцип территориальной целостности — он хочет вернуть Украине территории, на которых столетиями жили русские, чьи права режим Зеленского истребил законодательно. Вот на это они обращать внимание не хотят», — посчитал Лавров.

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

При этом, по словам главы МИД, Запад попытался украинизировать повестку саммита, но «это ему не удалось». Он добавил, что попытки Запада заострить внимание на украинском конфликте никто «из стран мирового большинства, Глобального Юга не поддержал», а Россия настояла, чтобы текст был посвящен любым конфликтам, и прежде всего ближневосточному.

Пункт об Украине напомнил о человеческих страданиях и экономических последствиях

Пункт декларации саммита G20 об Украине обратился к прежним дискуссиям прошлогоднего саммита «Большой двадцатки» в Нью-Дели, напомнив о «человеческих страданиях и негативных последствиях войны в отношении глобальной продовольственной и энергетической безопасности, цепочек поставок, макрофинансовой стабильности, инфляции и экономического роста».

Мы приветствуем все конструктивные инициативы, поддерживающие всеобъемлющий, справедливый и прочный мир, сохраняя при этом все цели и принципы Устава ООН по содействию мирным, дружественным и добрососедским отношениям между странами. декларация саммита G20

В следующем пункте, к слову, говорится об обязанности продвигать «цель создания мира, свободного от ядерного оружия и более безопасного места для всех».

Лавров указал, что в общем параграфе документа, как надо такие конфликты урегулировать (в декларации говорится и о ближневосточном конфликте), «четко записано неприятие жертв среди гражданских лиц и ударов по гражданской инфраструктуре».

В декларации нет жестких формулировок по Украине

Лидеры стран «Большой двадцатки» приняли декларацию по итогам саммита в Рио-де-Жанейро. Она основана на приоритетах председательства Бразилии в G20 и призывает к борьбе с голодом, нищетой и изменением климата, к реформе институтов мирового управления и к устойчивому развитию.

Лидеры стран G20 также высказались за создание свободного от ядерного оружия мира и поприветствовали инициативы по мирному разрешению конфликта на Украине. Вдобавок они выразили обеспокоенность боевыми действиями на Ближнем Востоке.

Как указала газета Financial Times, делегации западных стран, изначально настаивавшие на жестких формулировках в отношении России и украинского конфликта в итоговом коммюнике саммита, позднее отказались от этого. «Формулировки недостаточно сильные. Но никто не хотел заходить слишком далеко, иначе начались бы споры, и никакого заявления не было бы», — заявил изданию один из европейских дипломатов.

Как указал FT другой представляющий европейскую страну высокопоставленный собеседник, текст итоговой декларации — «это не тот язык по Украине», который хотели бы видеть на Западе.