Лавров заявил о попытке Запада украинизировать повестку саммита G20

Лавров: Запад попытался украинизировать повестку саммита G20

Запад попытался украинизировать повестку саммита «Большой двадцатки» (G20) в Бразилии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, транслируемой на канале МИД в YouTube.

«Запад, естественно, пытался украинизировать всю повестку дня. Это ему не удалось», — отметил глава МИД России.

Лавров добавил, что попытки Запада заострить внимание на украинском конфликте никто «из стран мирового большинства, Глобального Юга не поддержал».

В ходе пресс-конференции Лавров также заявил, что итоги саммита представляются для Москвы позитивными.