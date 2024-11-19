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16:27, 19 ноября 2024Мир

Лавров заявил о попытке Запада украинизировать повестку саммита G20

Лавров: Запад попытался украинизировать повестку саммита G20
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Запад попытался украинизировать повестку саммита «Большой двадцатки» (G20) в Бразилии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, транслируемой на канале МИД в YouTube.

«Запад, естественно, пытался украинизировать всю повестку дня. Это ему не удалось», — отметил глава МИД России.

Лавров добавил, что попытки Запада заострить внимание на украинском конфликте никто «из стран мирового большинства, Глобального Юга не поддержал».

В ходе пресс-конференции Лавров также заявил, что итоги саммита представляются для Москвы позитивными.

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