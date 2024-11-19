Лавров оценил итоги саммита G-20 в Бразилии

Лавров назвал итоги саммита G-20 в Бразилии позитивными

Итоги саммита «Большой двадцатки» (G-20) в Бразилии представляются для Москвы позитивными. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, транслируемой на канале ведомства в YouTube.

«Я считаю, что очень позитивные результаты, достигнуты весомые договоренности. Это очень важно. Во-первых, была поддержана новая координационная структура — Глобальный альянс по борьбе с голодом и бедностью», — отметил дипломат.

Лавров также подчеркнул, что в этом году странам Запада не получилось «украинизировать» повестку встречи мировых лидеров, что также отразилось в итоговой декларации.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пожал руку министру иностранных дел России Сергею Лаврову на саммите «Большой двадцатки» в Рио-де-Жанейро. Встреча прошла во время общей фотосессии мировых лидеров.