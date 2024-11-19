Западные страны отказались от жестких формулировок по Украине в коммюнике G20

FT: Запад отказался от жестких формулировок по Украине в итоговом коммюнике G20

Делегации западных стран, изначально настаивавшие на жестких формулировках в отношении России и украинского конфликта в итоговом коммюнике саммита «Большой двадцатки» (G20) в Браизилии, позднее отказались от этого. Об этом сообщает газета The Financial Times (FT).

«Формулировки недостаточно сильные. Но никто не хотел заходить слишком далеко, иначе начались бы споры, и никакого заявления не было бы», — заявил изданию один из европейских дипломатов.

Как указал FT другой представляющий европейскую страну высокопоставленный собеседник, текст итоговой декларации — «это не тот язык по Украине», который хотели бы видеть на Западе.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон пожал руку министру иностранных дел России Сергею Лаврову на саммите G20 в Рио-де-Жанейро.