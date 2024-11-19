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16:36, 19 ноября 2024Мир

Россия согласилась с пунктом декларации G20 об урегулировании конфликта на Украине

Глава МИД РФ Лавров: Россия согласна с пунктом по Украине декларации G20
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Russian Foreign Ministry / Handout / Reuters

Россия согласна с пунктом итоговой декларации саммита «Большой двадцатки» (G20) о «честном и разумном» урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита «Группы двадцати». Трансляция доступна на YouTube-канале министерства иностранных дел.

«Там есть и параграф по Украине, с которым мы согласились, потому что главное в нем - это призыв к честному и разумному разговору о мире на реалистичных основаниях», — сказал дипломат.

Ранее Лавров заявил, что Запад хотел украинизировать повестку саммита G-20 в Бразилии, но попытки заострить внимание на украинском конфликте никто «из стран мирового большинства, глобального Юга не поддержал». В ходе пресс-конференции министр также добавил, что итоги саммита представляются для Москвы позитивными.

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