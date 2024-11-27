Появились кадры поражения «Корнетом» группы БМП ВСУ в Курской области

Минобороны России показало кадры поражения «Корнетом» группы боевой машины пехоты (БМП) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, пишет ТАСС.
Как отметили в ведомстве, расчет ПТРК «Корнет» крымских десантников уничтожил группу БМП ВСУ в приграничном районе Курской области.
«Точным пуском управляемой ракеты из установки ПТУР десантники-противотанкисты поразили и уничтожили БМП ВСУ с экипажем», — подчеркнули в Минобороны.
Ранее стало известно, что российские десантники ударили по колонне бронемашин ВСУ в Курской области.
Также российские летчики сбросили на бойцов ВСУ в Курской области полуторатонную фугасную авиабомбу ФАБ-1500.