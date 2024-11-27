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08:10, 27 ноября 2024Россия

Появились кадры поражения «Корнетом» группы БМП ВСУ в Курской области

Минобороны показало кадры поражения «Корнетом» группы БМП ВСУ в Курской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Минобороны России показало кадры поражения «Корнетом» группы боевой машины пехоты (БМП) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, пишет ТАСС.

Как отметили в ведомстве, расчет ПТРК «Корнет» крымских десантников уничтожил группу БМП ВСУ в приграничном районе Курской области.

«Точным пуском управляемой ракеты из установки ПТУР десантники-противотанкисты поразили и уничтожили БМП ВСУ с экипажем», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее стало известно, что российские десантники ударили по колонне бронемашин ВСУ в Курской области.

Также российские летчики сбросили на бойцов ВСУ в Курской области полуторатонную фугасную авиабомбу ФАБ-1500.

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