Появились кадры поражения «Корнетом» группы БМП ВСУ в Курской области

Минобороны показало кадры поражения «Корнетом» группы БМП ВСУ в Курской области

Минобороны России показало кадры поражения «Корнетом» группы боевой машины пехоты (БМП) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, пишет ТАСС.

Как отметили в ведомстве, расчет ПТРК «Корнет» крымских десантников уничтожил группу БМП ВСУ в приграничном районе Курской области.

«Точным пуском управляемой ракеты из установки ПТУР десантники-противотанкисты поразили и уничтожили БМП ВСУ с экипажем», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее стало известно, что российские десантники ударили по колонне бронемашин ВСУ в Курской области.

Также российские летчики сбросили на бойцов ВСУ в Курской области полуторатонную фугасную авиабомбу ФАБ-1500.