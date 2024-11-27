Российские десантники ударили по колонне бронемашин ВСУ в Курской области

МО: расчет «Корнета» ударил по колонне бронемашин ВСУ в Курской области

Крымские десантники ударили по колонне бронемашин Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны, передает РИА Новости.

Удар нанес расчет противотанкового ракетного комплекса «Корнет». Он ударил по одной боевой машине пехоты, которая двигалась по проселочной дороге в колонне. Как уточнили в министерстве, вторая машина из колонны пыталась уйти в тыл, однако ее настигли расчетом FPV-дрона Воздушно-десантных войск (ВДВ).

«На дальности [ПТРК "Корнет"] работает от 5,5 до 8 километров. Все бывает по-разному, есть, которые работают с позиции замаскированной, ждут, выжидают, а есть мобильные установки, которые передвигаются», — сказал военнослужащий с позывным «Нептун».

Ранее российские летчики сбросили на бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области полуторатонную фугасную авиабомбу ФАБ-1500. Кадры удара опубликовало Минобороны — на них видно, как на месте падения авиабомбы возникает огромный огненный шар, после чего в небо поднимается гриб из дыма.