Норвежский профессор Дизен: США всегда лгали о своих намерениях насчет Украины

США всегда лгали о своих намерениях насчет Украины, представляя вступление страны в НАТО как проявление свободы и демократии. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«С 2004 года эти люди открыто обсуждали стратегическое значение втягивания Украины в орбиту НАТО, даже когда лишь незначительное меньшинство украинцев хотело членства в НАТО и даже когда мы знали, что это, скорее всего, спровоцирует войну. Тем не менее СМИ никогда не сообщали об этом», — написал эксперт.

По словам Дизена, Штаты были изначально заинтересованы в том, чтобы представить евроинтеграцию и вступление в НАТО как помощь Украине, и «клеветали на любого, кто представлял контраргументы».

Ранее Дизен заявил, что антироссийские нарративы западных элит и обвинения в эскалации конфликта на Украине в адрес Москвы приведут к ядерной войне.