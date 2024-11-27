Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:37, 27 ноября 2024Мир

На Западе обвинили США во лжи об Украине

Норвежский профессор Дизен: США всегда лгали о своих намерениях насчет Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sergei Chuzavkov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

США всегда лгали о своих намерениях насчет Украины, представляя вступление страны в НАТО как проявление свободы и демократии. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«С 2004 года эти люди открыто обсуждали стратегическое значение втягивания Украины в орбиту НАТО, даже когда лишь незначительное меньшинство украинцев хотело членства в НАТО и даже когда мы знали, что это, скорее всего, спровоцирует войну. Тем не менее СМИ никогда не сообщали об этом», — написал эксперт.

По словам Дизена, Штаты были изначально заинтересованы в том, чтобы представить евроинтеграцию и вступление в НАТО как помощь Украине, и «клеветали на любого, кто представлял контраргументы».

Ранее Дизен заявил, что антироссийские нарративы западных элит и обвинения в эскалации конфликта на Украине в адрес Москвы приведут к ядерной войне.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ нанесли массированный удар по Севастополю. Что известно о последствиях?

      Российский губернатор сообщил об атаке ВСУ на Белгород

      В российском городе перестали ходить автобусы

      Депутат от партии Зеленского выдвинул кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию

      Украина захотела получить здание генконсульства России в Польше

      Боец СВО с инвалидностью пожаловался на отнимающих у него работу мигрантов

      Мясник-мигрант пять месяцев растлевал российскую школьницу и попал под следствие

      Назван последний смартфон Huawei на Android

      В Совфеде предрекли ответ на разрешение Пентагона атаковать Россию ракетами ATACMS

      Полковник ВСУ призвал готовиться к многолетнему продолжению конфликта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше