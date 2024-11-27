На Западе раскрыли план США и Европы по конфликту на Украине

Профессор Дизен: США и Европа не хотят допустить мир на Украине

Действующая администрация США и Европа не хотят допустить мир на Украине, чтобы сорвать мирную инициативу избранного американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта. С таким заявлением в соцсети Х выступил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Действующий глава Белого дома Джо Байден и европейцы намеренно устраивают эскалацию, чтобы сорвать обещание новоизбранного президента США Трампа договориться о мире на Украине», — отметил эксперт.

Дизен указал на то, что Запад пытается «провоцировать возможную ядерную войну», а также стремится «сильно усложнить» дальнейшие отношения России с новым президентом США. По словам профессора, подобные действия являются «очень глупыми».

22 ноября газета The New York Times (NYT) сообщила о дискуссиях чиновников из США и Европы по вопросу возвращения Украине ядерного оружия, изъятого после распада СССР. Однако, как отмечает издание, такой шаг был бы сложным и имел бы серьезные последствия.

