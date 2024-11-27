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04:52, 27 ноября 2024Мир

НАТО обвинили в использовании Румынии для эскалации конфликта на Украине

Посол РФ Липаев: НАТО использует Румынию для эскалации конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Посол России в Бухаресте Владимир Липаев заявил, что НАТО может использовать ближайшие к России страны-участницы альянса, включая Румынию, для эскалации конфликта на Украине. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

Липаев подчеркнул, что НАТО использует Румынию для эскалации конфликта на Украине. Подобная вероятность подтверждается милитаризацией Румынии.

«Соединенные Штаты и НАТО не скрывают намерений по превращению Румынии в антироссийский форпост и ратуют за дальнейшее увеличение контингента альянса, постоянно дислоцированного на территории страны», — отметил он.

Ранее Липаев оценил уровень русофобии в Румынии. По его словам, она не дает глубоких корней.

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