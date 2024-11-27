Назван регион с самыми высокими средними зарплатами в России

Депутат Никитин назвал средние зарплаты в ЯНАО самыми высокими в России

В некоторых регионах России средняя заработная плата будет расти в 2025 году быстрее, чем в среднем по стране. Об этом заявил депутат Мособлдумы, исполнительный директор ассоциации НП «Горнопромышленники России» Анатолий Никитин. Его процитировала «Газета.Ru».

К числу таких регионов он отнес Москву, Сибирь, Дальний Восток, Центральный и Ямало-Ненецкий автономный округа. Последний может похвастаться самой высокой средней зарплатой. Она составила там 168 тысяч 330 рублей. Это на 137 процентов выше, чем средняя по России. В столице данный показатель составляет 113 тысяч 670 рублей.

Депутат предположил, что в 2025 году средние заработные платы вырастут в названных регионах еще на 15 процентов.

Ранее вице-президент Российского союза строителей Максим Федорченко заявил о росте в 2024 году зарплат на стройках. У некоторых специальностей доходы увеличились в три и более раза.

Также есть сведения, что российские строители и рабочие смогли обойти айтишников по скорости роста зарплат. Кроме того, зафиксирован рост доходов инженерно-технических работников и сотрудников отрасли транспорта и логистики.