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09:41, 27 ноября 2024Ценности

Перечислены тренды и анти-тренды зимы 2024 года

Glamour: вязаные костюмы и юбки из шерсти вошли в моду зимой 2024 года
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Jade Tillman Belmes / Getty Images

Редакторы Glamour перечислили главные тренды и анти-тренды зимы 2024 года. Материал опубликован на сайте издания.

Выяснилось, что костюмы с яркими принтами уступили место вязаным комплектам, особенно монохромным. Кроме того, в моду вошли юбки из шерсти, а комбинезоны при этом потеряли свою актуальность в текущем сезоне, считают обозреватели. «Мини-юбки сейчас на пике», — говорится в материале.

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Вдобавок в список трендов попали шерстяные брючные костюмы, которые пришли на замену льняным нарядам. «Обратите внимание на полосатые костюмы. Они не только теплые, но и универсальные», — подытожили модные эксперты.

Ранее в ноябре Ольга Ким назвала россиянам подходящие в зависимости от формы лица головные уборы.

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