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17:16, 18 ноября 2024Ценности

Россиянкам назвали подходящие в зависимости от формы лица головные уборы

Стилист Ольга Ким: девушкам с круглым лицом подойдут капоры и шапки-ушанки
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Стилистка Ольга Ким назвала россиянкам подходящие в зависимости от формы лица головные уборы. Ее комментарий публикует «Добро.Медиа».

Девушкам с овальной формой лица, которая считается наиболее гармоничной, подойдут практически все фасоны: береты, шапки-ушанки, бини. При этом они могут быть с любой посадкой, отметила эксперт.

В то же время обладательницам круглого лица предпочтительно выбирать высокие головные уборы без широких полей, береты на боку, капоры и трикотажные шапки-ушанки с длинными ушами. В свою очередь, с прямоугольным лицом удачно сочетаются фуражки, кепки и шапки-ушанки с завязанными наверху веревками, а с квадратным — платки и кепки с коротким козырьком.

С треугольной форма лица можно комбинировать вязаные или меховые панамы и пушистые меховые шапки, с грушевидной — объемные шапки бини и капоры, а с ромбообразной — меховые шапки в стиле ретро и папахи, заявила специалистка.

Ранее в ноябре стилистка Мария Шеди перечислила россиянкам самые модные головные уборы.

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