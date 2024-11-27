Под новые санкции Госдепа США попала компания из России

Компания из РФ попала под санкции Госдепа США по закону о нераспространении ОМУ

Российская компания Bearings on Lipetsk LLC и гражданин России Игорь Мичурин попали в новый пакет санкций Госдепа США в связи с предполагаемым нарушением закона о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) и сотрудничестве с представителями Ирана, КНДР и Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что решение вступило в силу 20 ноября. Помимо российских представителей, в новом пакете рестрикций фигурируют два гражданина Северной Кореи и китайская компания Dandong Mason-Age Trade Co Ltd.

В предыдущий раз Госдеп расширил санкционный список 30 октября этого года. Тогда ограничения были введены против пяти заместителей главы Минобороны России. В частности, в список были внесены начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Виктор Горемыкин, а также статс-секретарь Анна Цивилева. Под санкции также попали заместители министра обороны России Павел Фрадков, Александр Фомин и Андрей Булыга.