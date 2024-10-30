Минфин США внес в санкционный список заместителей министра обороны России

США расширили санкции против России, внеся в санкционный список заместителей министра обороны РФ. Об этом сообщает Министерство финансов США на своем официальном сайте.

По данным Минфина, санкционные ограничения были введены против пяти заместителей главы Минобороны России. В частности, в список были внесены начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Виктор Горемыкин, а также статс-секретарь Анна Цивилева. Под санкции также попали заместители министра обороны России Павел Фрадков, Александр Фомин и Андрей Булыга.

В сентябре стало известно, что американские власти намерены работать над расширением антироссийских санкций на те страны, которые помогают Москве в поиске механизмов обхода ограничений.

