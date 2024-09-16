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21:13, 16 сентября 2024Мир

В США захотели расширить антироссийские санкции на другие страны

США расширят антироссийские санкции на страны, помогающие их обходить

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Американские власти планируют работать над расширением антироссийских санкций на те страны, которые помогают Москве в поиске механизмов обхода рестрикций. Об этом рассказала советник президента США по нацэкономике Лаэль Брейнард, пишет РИА Новости.

«Очень важно быть динамичными. Частный сектор очень хорош в инновациях и поиске альтернативных маршрутов. Поэтому нам нужно продолжать продвигать наши санкции по мере того, как торговля меняется», — отметила она, комментируя применение санкций против РФ.

Кроме того, Брейнард уточнила, что американские ограничения эффективнее, когда носят многосторонний характер и применяются союзниками Вашингтона.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя санкции Соединенных Штатов, заявил, что американские власти способны на все в попытках подавления России. Он добавил, что ограничительные меры США граничат с безумием.

13 сентября Вашингтон ввел санкции против медиагруппы «Россия сегодня», куда входят такие СМИ, как РИА Новости, RT, Ruptly и Sputnik, и ее генерального директора Дмитрия Киселева. Минфин страны предписал завершить все финансовые отношения с медиагруппой до 13 ноября.

В свою очередь, издание The New York Times написало, что деятельность российской медиагруппы Russia Today давно раздражает США.

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      Марина Совина
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