В США захотели расширить антироссийские санкции на другие страны

США расширят антироссийские санкции на страны, помогающие их обходить

Американские власти планируют работать над расширением антироссийских санкций на те страны, которые помогают Москве в поиске механизмов обхода рестрикций. Об этом рассказала советник президента США по нацэкономике Лаэль Брейнард, пишет РИА Новости.

«Очень важно быть динамичными. Частный сектор очень хорош в инновациях и поиске альтернативных маршрутов. Поэтому нам нужно продолжать продвигать наши санкции по мере того, как торговля меняется», — отметила она, комментируя применение санкций против РФ.

Кроме того, Брейнард уточнила, что американские ограничения эффективнее, когда носят многосторонний характер и применяются союзниками Вашингтона.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя санкции Соединенных Штатов, заявил, что американские власти способны на все в попытках подавления России. Он добавил, что ограничительные меры США граничат с безумием.

13 сентября Вашингтон ввел санкции против медиагруппы «Россия сегодня», куда входят такие СМИ, как РИА Новости, RT, Ruptly и Sputnik, и ее генерального директора Дмитрия Киселева. Минфин страны предписал завершить все финансовые отношения с медиагруппой до 13 ноября.

В свою очередь, издание The New York Times написало, что деятельность российской медиагруппы Russia Today давно раздражает США.