В США заявили о раздражении от деятельности RT

NYT: деятельность RT давно раздражает США

Деятельность российской медиагруппы Russia Today (RT) давно раздражает США. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что RT больше не действует просто как государственная новостная организация, а якобы активно проводит тайные операции не только в США, но и в ряде других стран по указанию сотрудников разведки.

«[Деятельность] RT, с вещательными и потоковыми каналами на английском, французском, испанском, португальском и других языках, долгое время раздражала США», — говорится в материале.

Уточняется, что так американское правительство реагировало на якобы многолетнее продвижение «кремлевского взгляда» на мир, который все больше формировал враждебность к политической и дипломатической власти США.

Однако после февраля 2024 года Вашингтон все больше стал беспокоиться о том, что работа RT выходит за рамки предоставления новостей. По словам американских чиновников, весной 2023 года российское правительство якобы создало в RT ячейку для осуществления кибершпионажа.

Ранее стало известно, что США ввели полные блокирующие санкции в отношении медиагруппы «Россия сегодня» и ее генерального директора Дмитрия Киселева. Американский Минфин выпустил генеральную лицензию, предписывающую завершить финансовые операции с медиагруппой до 13 ноября.