Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:42, 27 ноября 2024Россия

Путин анонсировал открытие филиала МГИМО в Астане

Путин: филиал МГИМО МИД России откроется в Астане в ближайшее время
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Филиал МГИМО МИД России откроется в Астане в ближайшее время. Об этом говорится в статье президента России Владимира Путина «Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращённый в будущее».

«Уже в ближайшее время в Астане откроется и филиал МГИМО МИД России, среди выпускников которого много известных казахстанцев, включая Касым-Жомарта Кемелевича Токаева», — отмечается в статье.

По словам Путина, традиционно важное место в палитре российско-казахстанского взаимодействия занимают гуманитарные обмены. При этом как Россия, так и Казахстан, делают многое для расширения сотрудничества.

Ранее Путин заявил, что РФ является крупнейшим экономическим партнером Казахстана. Как уточнил глава государства, сотрудничество двух государств носит по-настоящему союзнический характер и продолжает активно развиваться.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      МИД России назвал условия для разрешения конфликта на Украине

      Израиль утвердил соглашение о прекращении огня в Ливане

      Путин анонсировал открытие филиала МГИМО в Астане

      Путин призвал помнить о борьбе против нацизма

      Советник Трампа заявил о его сосредоточенности на конфликте на Украине

      Водитель проехал 30 километров с телом на крыше и не заметил этого

      Разработан метод поиска инопланетных океанов

      Путин поблагодарил Токаева за продвижение русского языка

      Трамп и Байден подписали меморандум о передаче власти

      Лавров назвал циничной попытку Запада нажиться на бедах самых уязвимых стран

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше