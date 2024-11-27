Путин анонсировал открытие филиала МГИМО в Астане

Путин: филиал МГИМО МИД России откроется в Астане в ближайшее время

Филиал МГИМО МИД России откроется в Астане в ближайшее время. Об этом говорится в статье президента России Владимира Путина «Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращённый в будущее».

«Уже в ближайшее время в Астане откроется и филиал МГИМО МИД России, среди выпускников которого много известных казахстанцев, включая Касым-Жомарта Кемелевича Токаева», — отмечается в статье.

По словам Путина, традиционно важное место в палитре российско-казахстанского взаимодействия занимают гуманитарные обмены. При этом как Россия, так и Казахстан, делают многое для расширения сотрудничества.

Ранее Путин заявил, что РФ является крупнейшим экономическим партнером Казахстана. Как уточнил глава государства, сотрудничество двух государств носит по-настоящему союзнический характер и продолжает активно развиваться.