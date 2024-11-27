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17:26, 27 ноября 2024Забота о себе

Раскрыт способ правильно хранить бананы

Express: бананы нельзя хранить в вазе с другими фруктами
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Chromorange / Iris Kaczmarczyk / Globallookpress.com

Если правильно хранить бананы, они будут дольше оставаться вкусными, рассказали эксперты Zest Food Service. Способ сделать это они раскрыли в комментарии для издания Express.

По словам специалистов, бананы нельзя хранить в вазе с другими фруктами. Они объяснили это тем, что при недостатке пространства скапливается выделяемый бананами этиленовый газ, из-за чего фрукты начинают быстро портиться. Если же нужно, чтобы зеленые бананы поспели быстрее, их необходимо держать рядом с авокадо, персиками, сливами, манго, — фруктами, восприимчивыми к этилену.

Эксперты объяснили также, что для идеальной сохранности бананов их нужно оборачивать пищевой пленкой или фольгой. Если же на бананах уже появились коричневые пятна, то их нужно хранить в холодильнике. «Холодильник сохранит твердость и вкус банана. Кожура может потемнеть, но внутри фрукт останется светлым. Он будет съедобным в течение пяти-семи дней», — отметили специалисты.

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Также они предостерегли от замораживания зеленых бананов. Как отмечается в материале, этот процесс лишит фрукт текстуры и вкуса.

Ранее эксперт по питанию, профессор кафедры медицинских наук Открытого университета Каталонии Ампаро Гамеро посоветовал не хранить некоторые продукты в холодильнике, так как в холоде их вкусовые свойства портятся. В их число он включил чеснок, хлеб и шоколад.

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