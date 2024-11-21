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08:31, 22 ноября 2024Забота о себе

Названы портящиеся в холодильнике продукты

Эксперт по питанию Гамеро призвал не хранить в холодильнике хлеб и шоколад
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Alicia Windzio / Globallookpress.com

Эксперт по питанию, профессор кафедры медицинских наук Открытого университета Каталонии Ампаро Гамеро призвал не хранить некоторые продукты в холодильнике, так как в холоде их вкусовые свойства портятся. Слова специалиста приводит издание Gloucestershire Live.

Так, по словам Гамеро, в холодильнике не рекомендуется хранить чеснок, так как в холоде он быстро прорастает. «Чтобы продлить срок хранения, очищенные зубчики чеснока можно погрузить в оливковое масло и хранить в плотно закрытой стеклянной таре. Их также можно заморозить, целиком или нарезанными», — объяснил эксперт по питанию.

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Кроме того, специалист посоветовал не хранить в холодильнике хлеб, так как в холоде он теряет вкус и структуру, и шоколад, так как у него из-за резкого перепада температур меняется текстура. Также Гамеро отметил, что, если положить в холодильник недозревшие бананы, они могут стать твердыми и безвкусными. Наконец, в холодильнике не следует хранить кофе: он впитывает влагу и теряет аромат и вкус.

Ранее уролог Артур Богатырев рассказал, почему некоторым людям следует избегать шоколада. По его словам, шоколад может навредить людям с больными почками.

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