Россияне передумали покупать жилье

Frank RG: почти 80 % россиян отложили покупку жилья из-за дорогой ипотеки

Отложить покупку жилья из-за заградительных ставок по рыночной ипотеке, которые по состоянию на ноябрь уже достигли в среднем 28 процентов, решили 79 процентов россиян. Об этом на конференции Frank RG рассказала руководитель проекта «Ипотека» компании Ольга Филиппова, сообщает РИА Новости.

Компания проводила онлайн-опрос и выяснила, что наиболее приемлемой для покупки жилья в кредит россияне назвали ставку в размере шести процентов, 55 процентов опрошенных готовы на ипотеку под восемь процентов. Ставку в 16 процентов приемлемой сочли только около одного процента респондентов. В ближайшие три года приобрести жилье планируют 60 процентов опрошенных, 19 процентов — в перспективе пяти и более лет.

Эксперты Frank RG прогнозируют, что по итогам 2024 года объем выдачи ипотеки упадет относительно 2023 года на 39 процентов и достигнет 4,8 триллиона рублей. В 2025 году показатель продолжит снижаться и может составить четыре триллиона рублей.

Ранее частный риелтор Анна Дягилева призвала россиян делать вложения с расчетом на получение дохода в долгосрочной перспективе. По ее словам, удачно заработать можно на аренде. Лучшим вариантом станет покупка студии или евродвушки в апарт-комплексе без оформления ипотеки.