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11:00, 27 ноября 2024Экономика

Названы выгодные варианты жилья для инвестирования

Риелтор Дягилева: флиппинг сейчас невыгоден для заработка
Виктория Клабукова

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В нынешних условиях лучше делать ставки на долгосрочные инвестиции. На какой недвижимости лучше зарабатывать сегодня, «Газете.Ru» рассказал частный риелтор Анна Дягилева.

При выборе стратегии сегодня следует учитывать, что заработать на краткосрочных вложениях сейчас труднее, чем раньше. Один из видов такого заработка — флиппинг — в настоящее время осложняется недоступностью ипотеки. Проблематично сейчас найти и подходящее жилье для такой перепродажи. «Все это приводит к тому, что новички могут в лучшем случае выйти в ноль или получить минимальный доход до семи процентов, потратив при этом много сил, времени и денег», — считает эксперт.

Меньшую выгоду принесет сегодня и покупка новостройки на этапе котлована. Такую сделку при нынешних ставках ипотеки лучше проводить без привлечения заемных средств. В противном случае существует опасность не только не заработать, но и уйти в минус, обращает внимание Дягилева.

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В свете этого агент советует вкладываться в недвижимость, рассчитывая на получение дохода в долгосрочной перспективе. Удачно заработать можно на аренде. Лучшим вариантом станет покупка студии или евродвушки в апарт-комплексе без оформления ипотеки. Удачно можно вложиться и в покупку апартаментов, советует Дягилева. Такой объект, не являясь жилым помещением, стоит дешевле обычных квартир, но сдавать в аренду его можно по тем же расценкам, что и другую жилплощадь. Правда, стоит искать такой лот в районах с развитой инфраструктурой и транспортной доступностью: со станцией метро в 5-12 минутах ходьбы, с хорошим видом из окна, вдали от промзон, заводов и шоссе.

Надежность застройщика также имеет большое значение при выборе жилья для инвестирования. Перед покупкой стоит проверить документацию стройкомпании, изучить опыт предыдущих проектов и отзывы дольщиков.

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