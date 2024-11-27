Журналист агентства Sputnik получил ранения при обстреле армией Израиля

Журналист Sputnik получил ранения в Ливане при обстреле со стороны армии Израиля

Корреспондент агентства Sputnik в Ливане Абделькадер Аль-Бай получил ранения при обстреле со стороны армии Израиля. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что корреспондента ранило в ногу во время работы над сюжетом о выводе израильских войск с юга Ливана. Второй журналист, освещавший ситуацию на юге страны, получил ранения в лицо. Другие подробности не приводятся.

Ранее стало известно, что корреспондента «Известий» Дениса Кулагу ранили в Донецкой народной республике (ДНР). Сообщалось, что он получил осколочное ранение обеих ног.

До этого стало известно, что корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлиев, раненный в ДНР, лишился руки. Другого сотрудника телеканала, получившего ранения в регионе, спасти не удалось.

