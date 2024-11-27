Совет Федерации одобрил закон об оборотных штрафах за повторную утечку персональных данных

Совфед одобрил закон об оборотных штрафах компаниям за повторную утечку данных

Совет Федерации одобрил закон о введении оборотных штрафов для компаний, допустивших повторную утечку персональных данных. Об этом сообщает ТАСС.

Закон предполагает, что за повторную утечку персональных данных компании будут оштрафованы на сумму, составляющую от одного до трех процентов совокупного размера выручки компании за календарный год.

В случае если ежегодные расходы компании на информационную безопасность составляют не менее одного процента годовой выручки, максимальный штраф для них будет составлять 50 миллионов рублей.

Также закон устанавливает, что за повторное нарушение компаниями в области обработки персональных данных будут вводиться штрафы от 200 до 500 тысяч рублей.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что количество утечек персональных данных превышает все допустимые пределы. Он пообещал, что вопрос о введении оборотных штрафов для компаний за подобные нарушения будет решен до конца года.