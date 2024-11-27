Советника Трампа отстранили от некоторых встреч переходной команды

WSJ: советника Трампа Эпштейна отстранили от ряда встреч переходной команды

Советника победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа Бориса Эпштейна отстранили от участия в ряде встреч переходной команды экс-главы Белого дома. Об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Эпштейну впоследствии было запрещено посещать некоторые встречи переходной команды», — отмечает издание.

По информации газеты, из-за обвинений в отношении Эпштейна было начато расследование, касающееся инициатив, в которых он поддерживал определенных кандидатов или предлагал порекомендовать Трампу кандидатуру за деньги. Однако сам советник отрицает обвинения.

Ранее газета The New York Times сообщала, что должность спецпосланника избранного Трампа по ситуации на Украине может занять Борис Эпштейн. Известно, что он родился в Москве в 1982 году, а в 1993-м эмигрировал в Соединенные Штаты. В 2016 году он занимал должность старшего советника на предвыборной кампании Трампа, а затем работал в Белом доме и входил в команду юристов политика.