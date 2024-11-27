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11:13, 27 ноября 2024Интернет и СМИ

Совфед одобрил закон о лишении свободы за незаконный сбор личных данных

Совет Федерации одобрил закон о лишении свободы за незаконный сбор личных данных
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Manu Del Moral / Unsplash

Совет Федерации одобрил закон, вводящий уголовную ответственность за незаконные использование, сбор и передачу личных данных. Об этом пишет ТАСС.

Соответствующая статья появится в Уголовном кодексе (УК) России. Законопроект предусматривает штрафы до трех миллионов рублей, принудительные работы, а также лишение свободы на срок до 10 лет.

Инициатива также устанавливает уголовную ответственность за создание или управление сайтом или программой, предназначенными для незаконного оборота личных данных, полученных незаконным путем. В этом случае наказание может составить штраф до 700 тысяч рублей либо принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет вместе со штрафом.

Уточнятся, что статья не будет применяться в ситуациях обработки персональных данных физлицами исключительно для личных и семейных нужд.

Кроме того, Совфед одобрил закон о введении оборотных штрафов для компаний, допустивших повторную утечку персональных данных. Инициатива предполагает штрафы на сумму, составляющую от одного до трех процентов совокупного размера выручки компании за календарный год.

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