Сын Жанны Фриске снялся в сериале

11-летний сын Жанны Фриске Платон снялся в сериале «Плакса» вместе с отцом

Сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева Платон снялся во втором сезоне сериала «Плакса» вместе с другими звездами сцены. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала СТС.

Сообщается, что 11-летний начинающий актер сыграет самого себя. Сюжет рассказывает о музыкальном конкурсе, который ведет Дмитрий Шепелев, отец Платона. В шоу участвуют школьники со всей страны, в том числе главная героиня Маша, которую сыграла дочь Сергея Жукова Ника.

Также в проекте снялись музыканты группы «Три дня дождя», Баста, Ваня Дмитриенко, Агата Муцениеце и другие звезды.

Ранее стало известно, что сотрудникам морга предлагали огромные деньги за интимные фото певицы Жанны Фриске.