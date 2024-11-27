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18:24, 27 ноября 2024Культура

Сын Жанны Фриске снялся в сериале

11-летний сын Жанны Фриске Платон снялся в сериале «Плакса» вместе с отцом
Андрей Шеньшаков

Фото: Пресс-служба СТС

Сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева Платон снялся во втором сезоне сериала «Плакса» вместе с другими звездами сцены. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала СТС.

Сообщается, что 11-летний начинающий актер сыграет самого себя. Сюжет рассказывает о музыкальном конкурсе, который ведет Дмитрий Шепелев, отец Платона. В шоу участвуют школьники со всей страны, в том числе главная героиня Маша, которую сыграла дочь Сергея Жукова Ника.

Также в проекте снялись музыканты группы «Три дня дождя», Баста, Ваня Дмитриенко, Агата Муцениеце и другие звезды.

Ранее стало известно, что сотрудникам морга предлагали огромные деньги за интимные фото певицы Жанны Фриске.

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