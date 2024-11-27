Популярная телезвезда в едва прикрывающем грудь наряде пришла на премию

Популярная английская телеведущая Меган Бартон-Хэнсон в откровенном наряде пришла на премию Beauty Awards 2024. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Для выхода на красную дорожку 30-летняя телезвезда выбрала облегающее белое платье, верх которого едва прикрывал ее грудь. На размещенных кадрах видно, что изделие оформлено высоким разрезом и вырезом в районе декольте.

Визажисты сделали знаменитости макияж глаз в стиле smoky eyes, нанесли на щеки розовые румяна, а на губы — нюдовый блеск. Стилисты, в свою очередь, уложили волосы в небрежные локоны и предложили ей примерить открытые туфли, украшенные сияющими бусинами.

Ранее сообщалось, что популярная британская певица Таллия Сторм в откровенном наряде также появилась на красной дорожке светского мероприятия.

