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11:43, 21 ноября 2024Ценности

Популярная певица вышла в свет в облегающем наряде без нижнего белья

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Dave Benett / Getty Images for Hyde Park Winter Wonderland

Популярная британская певица Таллия Сторм в откровенном наряде появилась на красной дорожке светского мероприятия. Соответствующие снимки публикует The Sun.

26-летняя исполнительница вышла в свет полупрозрачном облегающем комбинезоне белого цвета, длинной шубе, сапогах и шапке-ушанке. При этом на размещенных кадрах видно, что знаменитость не стала надевать под одежду нижнее белье.

Для образа звезды визажисты сделали макияж глаз в стиле smoky eyes и нанесли на губы ярко-красную помаду. Стилисты, в свою очередь, решили распустить волосы и уложить их в аккуратную прическу, добавив ей немного объема.

Ранее сообщалось, что известная американская художница Мартин Гутьеррес предстала перед публикой полуобнаженной.

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