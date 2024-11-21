Популярная певица вышла в свет в облегающем наряде без нижнего белья

Популярная британская певица Таллия Сторм в откровенном наряде появилась на красной дорожке светского мероприятия. Соответствующие снимки публикует The Sun.

26-летняя исполнительница вышла в свет полупрозрачном облегающем комбинезоне белого цвета, длинной шубе, сапогах и шапке-ушанке. При этом на размещенных кадрах видно, что знаменитость не стала надевать под одежду нижнее белье.

Для образа звезды визажисты сделали макияж глаз в стиле smoky eyes и нанесли на губы ярко-красную помаду. Стилисты, в свою очередь, решили распустить волосы и уложить их в аккуратную прическу, добавив ей немного объема.

Ранее сообщалось, что известная американская художница Мартин Гутьеррес предстала перед публикой полуобнаженной.