Известная художница вышла в свет полуобнаженной с целлофаном на теле

Известная американская художница Мартин Гутьеррес вышла в свет полуобнаженной. Соответствующий материал приводит Daily Mail.
35-летняя знаменитость посетила церемонию запуска календаря Pirelli 2025. На мероприятии она появилась в макси-платье из целлофана, который обмотала вокруг тела. При этом автор перформансов надела черные трусы и отказалась от бюстгальтера, продемонстрировав оголенную грудь.
Гутьеррес завершила минималистичный образ, выбрав остроносые туфли на каблуках и тонкий браслет с прозрачными камнями. Также она распустила волосы и подчеркнула губы вишневой помадой.
В мае американская актриса и модель итальянского происхождения Джулия Фокс также пришла на шоу в платье из целлофана.