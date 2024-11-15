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07:00, 15 ноября 2024Ценности

Известная художница вышла в свет полуобнаженной с целлофаном на теле

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Мартин Гутьеррес

Мартин Гутьеррес. Фото: Max Cisotti / Dave Benett /Getty Images for Pirelli / Getty Images

Известная американская художница Мартин Гутьеррес вышла в свет полуобнаженной. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

35-летняя знаменитость посетила церемонию запуска календаря Pirelli 2025. На мероприятии она появилась в макси-платье из целлофана, который обмотала вокруг тела. При этом автор перформансов надела черные трусы и отказалась от бюстгальтера, продемонстрировав оголенную грудь.

Гутьеррес завершила минималистичный образ, выбрав остроносые туфли на каблуках и тонкий браслет с прозрачными камнями. Также она распустила волосы и подчеркнула губы вишневой помадой.

В мае американская актриса и модель итальянского происхождения Джулия Фокс также пришла на шоу в платье из целлофана.

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