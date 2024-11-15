Известная художница вышла в свет полуобнаженной с целлофаном на теле

Известная американская художница Мартин Гутьеррес вышла в свет полуобнаженной. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

35-летняя знаменитость посетила церемонию запуска календаря Pirelli 2025. На мероприятии она появилась в макси-платье из целлофана, который обмотала вокруг тела. При этом автор перформансов надела черные трусы и отказалась от бюстгальтера, продемонстрировав оголенную грудь.

Гутьеррес завершила минималистичный образ, выбрав остроносые туфли на каблуках и тонкий браслет с прозрачными камнями. Также она распустила волосы и подчеркнула губы вишневой помадой.

В мае американская актриса и модель итальянского происхождения Джулия Фокс также пришла на шоу в платье из целлофана.