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14:29, 27 ноября 2024Забота о себе

Терапевт перечислила способы освежить дыхание

Терапевт Уильямс: избавиться от неприятного запаха изо рта помогут пробиотики
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Терапевт Зоуи Уильямс рассказала, что неприятный запах изо рта (галитоз) может возникать не толко из-за проблем с гигиеной, но и по другим причинам. Способы освежить дыхание доктор перечислила в колонке для The Sun.

Чаще всего неприятный запах изо рта появляется из-за плохой гигиены полости рта и проблем с зубами, однако он может развиваться из-за сухости во рту, желудочно-кишечных или респираторных заболеваний, а также инфекций (например, тонзиллита), перечислила доктор.

В первую очередь Уильямс посоветовала тем, у кого есть неприятный запах изо рта, записаться к стоматологу, чтобы выявить и устранить проблемы, связанные со здоровьем полости рта. Также, по мнению терапевта, избавить от неприятного запаха изо рта поможет добавление в рацион продуктов, содержащих пробиотики, например, йогуртов, квашеной капусты, кефира или кимчи. Они способны нормализовать микрофлору кишечника, от которой тоже может зависеть свежесть дыхания.

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Врач рекомендовала использовать жевательную резинку, так как она способна не только освежать дыхание, но и стимулировать выработку слюны. Кроме того, Уильямс посоветовала ежедневно использовать скребок для языка.

Ранее стоматолог Татьяна Сумцова рассказала, что неприятный запах изо рта может появляться при серьезных болезнях. Так, по ее словам, галитоз может возникать при раке и диабете.

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