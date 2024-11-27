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19:01, 27 ноября 2024Россия

Украина атаковала российский регион во время визита Путина в Казахстан

МО России: средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Украина попыталась атаковать российский регион во время визита президента Владимира Путина в Казахстан. Это следует из сообщения Министерства обороны (МО) России, опубликованного в Telegram.

По информации оборонного ведомства, Вооруженные силы Украины выпустили по России беспилотный летательный аппарат (БПЛА), однако средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили его над Белгородской областью.

«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — подытожили в Минобороны.

Путин прибыл в Казахстан 27 ноября. Кроме него с визитом в страну прилетел и секретарь Совбеза России Сергей Шойгу. В Казахстане планируются заседания Совета министров обороны, Совета министров иностранных дел и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

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