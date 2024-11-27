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16:33, 27 ноября 2024Бывший СССР

Шойгу прибыл в Казахстан

Шойгу прибыл в Астану для участия в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Астану для участия в сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ. Об этом сообщает ТАСС.

Шойгу также примет участие в совместных заседаниях Совета министров обороны, Совета министров иностранных дел и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. В пресс-службе аппарата Совбеза России сообщили, что в ходе сессий планируется обсудить военно-политическую обстановку и деятельность организации.

Также сообщается, что участники рассмотрят более 15 документов, в том числе проекты Декларации СКБ ОДКБ и заявления в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Подчеркивается, что «совместному празднованию знакового юбилея Великой Победы в ходе сессии уставных органов ОДКБ уделяется особое внимание».

Ранее в Казахстан прилетел президент России Владимир Путин. Он обсудит с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым вопросы дальнейшего развития отношений между странами, стратегического партнерства и союзничества.

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