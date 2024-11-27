Украинские диверсанты пытались прорваться в Россию на американском БТР

Shot: украинская ДРГ пыталась прорваться в Белгородскую область на БТР

Украинская диверсионно-разведывательная группа пыталась прорваться в Белгородскую область на американском бронированном транспортере (БТР). Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По сведениям издания, пехотинцы планировали захватить окраину российского села Журавлевка. По ним российские военные ударили FPV-дроном.

Как утверждает Shot, когда диверсанты отступали, они потеряли одного бойца. Его оставили лежать в грязи, никто из товарищей за ним не вернулся.

До этого в Минобороны рассказали, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила дрон самолетного типа над Белгородской областью.

Еще раньше Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать территорию России десятками беспилотников. Больше всего устройств — 24 — перехватили в Ростовской области. Пять дронов сбили над Брянской областью, по три — над Белгородской и Курской, два — над Крымом, по одному — над Орловской и Воронежской областями.