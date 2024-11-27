Пленный Михалко: в ВСУ бойцам предлагали имитировать стрельбу патронами НАТО

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) инструкторы предлагали мобилизованным бойцам во время огневой подготовки имитировать звуки стрельбы отсутствующими патронами НАТО. Об этом сообщил пленный украинский солдат Александр Михалко, передает РИА Новости.

«У нас инструкторы говорили на занятиях: "Стреляем натовскими патронами". А как это? Ну, теми, что... не дают. Ту-ту-ту, губами типа, представляем, что стреляем», — объяснил пленный боец ВСУ.

Михалко также рассказал, что его мобилизовали в украинскую армию, когда он находился на реабилитации после лечения от туберкулеза.

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