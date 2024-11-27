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14:40, 27 ноября 2024Бывший СССР

Украинский пленный рассказал об имитации в ВСУ стрельбы отсутствующими патронами НАТО

Пленный Михалко: в ВСУ бойцам предлагали имитировать стрельбу патронами НАТО
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) инструкторы предлагали мобилизованным бойцам во время огневой подготовки имитировать звуки стрельбы отсутствующими патронами НАТО. Об этом сообщил пленный украинский солдат Александр Михалко, передает РИА Новости.

«У нас инструкторы говорили на занятиях: "Стреляем натовскими патронами". А как это? Ну, теми, что... не дают. Ту-ту-ту, губами типа, представляем, что стреляем», — объяснил пленный боец ВСУ.

Михалко также рассказал, что его мобилизовали в украинскую армию, когда он находился на реабилитации после лечения от туберкулеза.

Ранее стало известно, что на Украине военкомы отправили на фронт мужчину с третьей стадией глухоты. Его насильно мобилизовали после проверки документов и назначили на должность заместителя командира взвода штурмовиков.

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