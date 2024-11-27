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12:35, 27 ноября 2024Мир

На Западе получили опровержение данных о неисправности ядерных ракет России

«Би-би-си»: российские ядерные ракеты и боеголовки полностью боеспособны
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Вопреки заявлениям западных и украинских аналитиков, российские ядерные ракеты и боеголовки полностью исправны и боеспособны. Об этом в интервью «Би-би-си» на условиях анонимности заявил дезертир и якобы бывший офицер Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), служивший на одной из секретных ракетных баз.

«Работа по поддержанию [работоспособности] ядерного оружия ведется постоянно, она не прекращается ни на минуту», — заявил собеседник издания по имени Антон. По его словам, публикации об устаревшем и нефункционирующем российском ядерном щите являются «очень упрощенным мнением так называемых экспертов».

Источник «Би-би-си» также отметил, что российские военные проводят постоянные тренировки и проверки технического состояния ракет, что позволяет предотвратить возможные неисправности и внештатные ситуации.

19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Обновленная версия доктрины расширяет категорию государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Помимо этого, изменены основания, исходя из которых Москва будет считать совершенным нападение. Это, в свою очередь, будет давать Кремлю основания нанести ядерный ответ.

Ранее высокопоставленные военные источники в Пентагоне заявили американской газете New York Times, что попытки Вашингтона контролировать ядерный арсенал Москвы провалились.

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