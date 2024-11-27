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12:05, 27 ноября 2024Мир

В Германии раскрыли новые детали подрыва «Северных потоков»

Welt: на четырех нитках «Северных потоков» разместили не менее шести бомб
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Stefan Sauer / Globallookpress.com

На четырех нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» перед подрывом разместили не менее шести бомб. Об этом сообщает немецкое издание Welt со ссылкой на гидролокационные изображения и документы судебного процесса между оператором газопроводов Nord Stream AG и страховщиками.

«Диверсанты разместили по меньшей мере шесть бомб в общей сложности на четырех нитках соединения "Северного потока — 1" и "Северного потока — 2"», — утверждается в публикации.

Ранее польские специалисты обнаружили следы тротила в пробах воды с места подрыва ниток «Северных потоков».

26 ноября директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что в подрыве газопроводов напрямую участвовали диверсанты из «англосаксонских спецслужб».

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