В Германии раскрыли новые детали подрыва «Северных потоков»

Welt: на четырех нитках «Северных потоков» разместили не менее шести бомб

На четырех нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» перед подрывом разместили не менее шести бомб. Об этом сообщает немецкое издание Welt со ссылкой на гидролокационные изображения и документы судебного процесса между оператором газопроводов Nord Stream AG и страховщиками.

«Диверсанты разместили по меньшей мере шесть бомб в общей сложности на четырех нитках соединения "Северного потока — 1" и "Северного потока — 2"», — утверждается в публикации.

Ранее польские специалисты обнаружили следы тротила в пробах воды с места подрыва ниток «Северных потоков».

26 ноября директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что в подрыве газопроводов напрямую участвовали диверсанты из «англосаксонских спецслужб».