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08:29, 27 ноября 2024Из жизни

В Гренландии нашли секретный подземный город

Специалисты НАСА нашли под толщей льда в Гренландии секретный военный город
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Cold Regions Research and Engineering Laboratory, U.S. Army Corps of Engineers

Исследователи НАСА случайно нашли подземную военную базу, заброшенную больше 50 лет назад. Об этом говорится на сайте NASA Earth Observatory.

Самолет НАСА, оснащенный специальным радаром, патрулировал снежные просторы северной Гренландии, находясь в 240 километрах от космической базы Питуффик. Ученые исследовали толщу Гренландского ледяного щита и неожиданно обнаружили сеть тоннелей, скрытых под слоем снега и льда на глубине 30 метров. «Мы поначалу даже не знали, что это», — рассказал один из ученых.

Позднее выяснилось, что радар обнаружил остатки «Лагеря века» — арктической военной базы США, которую начали строить в конце 1950-х в рамках секретного проекта «Ледяной червь». Предполагалось, что он и другие арктические города смогут выдержать даже ядерный удар. В 1967 году проект «Ледяной червь» свернули, а «Лагерь века» полностью ушел под лед.

Ранее американская компания Vivos оборудовала подземный город, способный пережить конец света. Гигантское убежище на 10 тысяч человек построено на месте бывшей военной базы в штате Южная Дакота.

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