В МИД Франции заявили о невозможности арестовать Нетаньяху

Глава МИД Франции Барро: Нетаньяху имеет иммунитет, вопреки ордеру МУС на арест

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху имеет иммунитет, так как еврейское государство не является членом Международного уголовного суда (МУС). Поэтому, вопреки ордеру на арест, Франция не будет задерживать главу израильского правительства. Об этом заявил французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро, пишет газета The Times of Israel.

«Государство не может быть привлечено к ответственности за действия, несовместимые с его обязательствами по международному праву (...) Такие иммунитеты распространяются на премьер-министра Нетаньяху и других министров, о которых идет речь, и должны быть приняты во внимание, если МУС попросит нас арестовать их и передать», — рассказал дипломат.

Барро подчеркнул, что речь идет не только о Нетаньяху, но и о бывшем министре обороны Израиля Йоаве Галланте.

21 ноября МУС выдал ордеры на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галланта. Государственных деятелей обвинили в преступлениях против человечества и военных преступлениях, совершенных как минимум в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года.

26 ноября верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС обязаны исполнить ордер МУС на арест Нетаньяху, иначе это будет проявлением двойных стандартов.