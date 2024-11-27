В МИД Великобритании высказались об отправке ЧВК на Украину

Глава МИД Британии Лэмми прокомментировал отправку британских ЧВК на Украину

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми ушел от ответа на вопрос СМИ о возможности отправки британских частных военных компаний (ЧВК) на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

«Великобритания достаточно ясно дала понять, что готова поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, особенно в вопросах обучения военных. Но мы также уже давно придерживаемся позиции, что не собираемся направлять британские войска в зону конфликта», — отметил дипломат.

Отмечается, что Лэмми повторил свое высказывание и на прямой вопрос об отправке британских ЧВК на Украину, тем самым уйдя от ответа.

25 ноября газета Le Monde со ссылкой на источники сообщила, что в странах Европы возобновились разговоры об отправке военных или бойцов ЧВК на Украину. Причиной возобновления этих обсуждений стала победа на выборах Дональда Трампа и опасения за дальнейшее оказание военной помощи Киеву.