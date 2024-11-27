В России ответили на озвученное в офисе Зеленского условие переговоров

Депутат Чепа счел нереализуемым предложение по переговорам Ермака

Россия не будет обсуждать территориальные уступки, что делает нереализуемым предложение главы офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака о возвращении к границам февраля 2022 года для начала переговоров, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Мы не обсуждаем то, что прописано у нас в Конституции, [территориальную целостность]. А, помимо Крыма, в составе нашей страны появился ряд новых территорий. Так что этот вопрос мы не будем обсуждать, такое предложение вряд ли будет рассмотрено», — сказал Чепа.

Он также заметил, что позиции Украины по переговорам и территориальным уступкам регулярно меняются, и допустил, что возможны и новые предложения.

«Сегодня они говорят так, завтра — иначе. Но у нас есть позиции, обозначенные нашим президентом. Постепенно, думаю, Украина начнет предлагать что-то другое», — заключил политик.

Ранее Ермак призвал вернуться к границам по состоянию на 23 февраля 2022 года, поскольку это якобы продемонстрирует желание всех сторон прекратить боевые действия.