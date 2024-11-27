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17:48, 27 ноября 2024Бывший СССР

В России ответили на озвученное в офисе Зеленского условие переговоров

Депутат Чепа счел нереализуемым предложение по переговорам Ермака
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Россия не будет обсуждать территориальные уступки, что делает нереализуемым предложение главы офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака о возвращении к границам февраля 2022 года для начала переговоров, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Мы не обсуждаем то, что прописано у нас в Конституции, [территориальную целостность]. А, помимо Крыма, в составе нашей страны появился ряд новых территорий. Так что этот вопрос мы не будем обсуждать, такое предложение вряд ли будет рассмотрено», — сказал Чепа.

Он также заметил, что позиции Украины по переговорам и территориальным уступкам регулярно меняются, и допустил, что возможны и новые предложения.

«Сегодня они говорят так, завтра — иначе. Но у нас есть позиции, обозначенные нашим президентом. Постепенно, думаю, Украина начнет предлагать что-то другое», — заключил политик.

Ранее Ермак призвал вернуться к границам по состоянию на 23 февраля 2022 года, поскольку это якобы продемонстрирует желание всех сторон прекратить боевые действия.

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