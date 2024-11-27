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21:25, 27 ноября 2024Наука и техника

В России рассказали о создании «Орешника»

Ковальчук сообщил о материалах, позволивших России создать ракету «Орешник»
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress

Имеющиеся в распоряжении России материалы, которые способны выдерживать сверхвысокие температуры, позволили создать новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», сообщил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. Об этом пишут «Известия».

«Мы за короткий срок создали гиперзвуковое оружие. А это материалы, которые работали раньше при 1500 градусов, потом — при 1800, а эти — при 2000», — заявил он.

Как указал Ковальчук, высокая скорость создания оружия объясняется тем, что РФ входит в пятерку лидеров в данной области. По его мнению, в ходе дальнейших исследований Россия сможет получить новые виды вооружений и материалов.

Ранее стало известно, что баллистическая ракета средней дальности «Орешник» в ядерном исполнении может доставлять заряды мощностью 900 килотонн. Кроме того, отмечается, что сбить «Орешник» нельзя. Точнее, это возможно на ранней стадии полета, пока она не набрала максимальную скорость.

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