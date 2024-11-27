В России усилят контроль за продажей товаров на маркетплейсах

«Известия»: в России усилят контроль за продажей товаров на маркетплейсах

В России планируют усилить контроль за продажей товаров на маркетплейсах, сообщают «Известия» со ссылкой на ответ Минпромторга главе «Общественной потребительской инициативы» Олегу Павлову.

В ответе упоминается, что комиссии даны рекомендации Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) о внедрении стандартов саморегулирования, которые включают обязательные проверки продавцов на наличие регистрации и выполнение требований к маркировке товаров.

Автор обращения отметил, что после ухода многих иностранных компаний с российского рынка, местные предприниматели добились значительных успехов в сфере импортозамещения, предлагая потребителям качественную продукцию.

По словам Павлова, что наличие неконтролируемых каналов продажи нелегальной продукции представляет серьезную угрозу для потребителей. Он подчеркнул, что несоответствие требованиям и отсутствие информации на русском языке увеличивают риск введения граждан в заблуждение и могут нанести вред их здоровью.

Ранее сообщалось, что продавцов на российских маркетплейсах проверят на фейковые скидки в «черную пятницу». Сами маркетплейсы, хоть и признают проблему, но не знают, как ее решить. По мнению авторов обращения, решить проблему можно, вернув историю цен и статистику по ценам на товары, которые продаются на торговых площадках — так покупатели смогут легко распознать обман.