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14:01, 15 ноября 2024Экономика

Маркетплейсы в России решили проверить на фейковые скидки в Черную пятницу

ФАС и Роспотребнадзор проверят продавцов на маркетплейсах на фейковые скидки
Вячеслав Агапов

Фото: Shutterstock / Fotodom

Продавцов на российских маркетплейсах проверят на фейковые скидки в Черную пятницу. Соответствующее предложение внесли Дмитрий Гусев и Ирина Филатова, сообщает Telegram-канал Baza.

Проверкой займутся ФАС и Роспотребнадзор — как отмечают парламентарии, те, кто покупают в интернете только на Черную пятницу, часто верят случаям, когда на товар с неоправданно высокой ценой предлагают якобы хорошую скидку. При этом в законе не предусмотрена ответственность для таких продавцов.

Сами маркетплейсы, хоть и признают проблему, но не знаю, как ее решить. По мнению авторов обращения, решить проблему можно, вернув вернуть историю цен и статистику по ценам на товары, которые продаются на торговых площадках — так покупатели смогут легко распознать обман. В противном случае речь идет про недобросовестную конкуренцию и обман пользователей.

Аналитик Эльдар Муртазин заявил, что почти половина скидок на российских распродажах оказались фейком. Некоторые продавцы за месяц до начала распродаж выставляют на товар заведомо высокий ценник. После применения скидок их стоимость снижается до среднего уровня.

«Обычно это выглядит так. Ты приходишь на маркетплейс и видишь огромную скидку на товар на распродаже — до 30 процентов. Но при этом понимаешь, что это его обычная цена. А скидка образуется от того, что чуть раньше стоимость подняли на размер будущей скидки», — пояснил эксперт.

Порядка четверти россиян (25 процентов) планируют закупаться на осенних распродажах в 2024 году. Остальным (71 процент) покупки товаров или услуг в эти даты неинтересны, а 4 процента заявили, что ждут января 2025, видимо, рассчитывая на более выгодные предложения.

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