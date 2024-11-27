В российском городе перестали ходить автобусы

В Благовещенске перестали ходить некоторые маршруты автобусов

В Благовещенске некоторые маршруты автобусов после «бури столетия» перестали ходить в отдаленные уголки города из-за неочищенных дорог. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По словам журналистов, водители автобусов сами отказались ездить в некоторые районы. Не повезло жителям микрорайона Астрахановка. С утра в среду, 27 ноября, маршрутки застряли на остановке «Спиртзавод», до которой пришлось идти пешком через сугробы. Известно, что снегоуборочная техника до района не доехала.

Ранее, 27 ноября, в Благовещенске ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за обрушившейся «бури столетия». Школьников перевели на дистанционное обучение. Работодателям разрешили сократить сотрудникам рабочий день или перевести их на удаленный формат работы. В мэрии начали искать волонтеров для помощи в доставке продуктов и лекарств маломобильным и пожилым людям.