В США предрекли будущее Украины по югославскому сценарию

AT: украинский конфликт может закончиться распадом страны по сценарию Югославии

Украинский конфликт может закончиться по югославскому сценарию. Такое мнение приводит американское издание American Thinker (AT).

Издание предположило, что конфликт может закончиться прекращением огня. При этом Киев будет контролировать западную часть Украины, а Москва — территории у побережья Черного моря.

«Эта ситуация напоминает распад Югославии после войны 1990-х годов», — предрекло издание из США.

Ранее журнал Foreign Affairs заявил, что отношения Европы и США достигли критической точки. В материале отмечалось, что с приходом к власти Дональда Трампа в США присутствие страны в европейских странах снизится. Издание порекомендовало Европе заняться вопросами собственной безопасности.

До этого британская газета The Guardian заявила о новом статус-кво украинского конфликта после удара ракетами «Орешник». Автор материала Эндрю Рот предположил, что противостояние близится к завершению.