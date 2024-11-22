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18:46, 22 ноября 2024Интернет и СМИ

На Западе заявили о критической точке в отношениях США и Европы

Foreign Affairs: отношения США и Европы достигли критической точки
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Трансатлантический союз США и Европы десятилетиями был основой для безопасности европейских стран, однако сейчас отношения государств достигли критической точки. Об этом заявил американский журнал Foreign Affairs.

«Существует серьезный риск того, что с возвращением Дональда Трампа в Белый дом активность США в Европе резко снизится», — говорится в материале под заголовком «У Европы кончилось время». Как утверждается в статье, Европе нужно как можно скорее самой заняться вопросом собственной безопасности.

При этом отмечается, что недовольство тем, какой вклад вносит Европа в трансатлантические отношения, зрело в США уже много лет. В материале утверждается, что европейские страны потратили это время впустую вместо того, чтобы налаживать отношения с США и улучшать собственную оборону.

Ранее британская газета The Guardian заявила, что текущая эскалация конфликта на Украине установит новый статус-кво перед приходом к власти в США Трампа. Автор материала также предположил, что конфликт на Украине близится к завершению, в связи с чем и Москва, и Киев борются за позиции перед переговорами.

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