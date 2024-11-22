Guardian: эскалация на Украине установит новый статус-кво перед приходом Трампа

Текущая эскалация конфликта на Украине установит новый статус-кво перед приходом к власти в США избранного президента Дональда Трампа. Об этом в материале для британского издания The Guardian заявил корреспондент Эндрю Рот.

Автор статьи выразил мнение, что применение Россией новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник» было лишь вопросом времени. Он также предположил, что конфликт на Украине близится к завершению, в связи с чем обе стороны борются за позиции перед переговорами.

При этом, по словам Рота, ни Киев, ни Москва до конца не знают, как именно поступит Трамп, когда официально вступит в должность президента США в январе. «Однако эскалация конфликта, происходящая сейчас, установит новый статус-кво ко дню, когда он станет президентом. Возможности Трампа будут варьироваться от упрямых торгов до того, чтобы попросту пожертвовать Украиной», — написал западный журналист.

Президент России Владимир Путин 21 ноября выступил с обращением, в котором рассказал о применении нового оружия в ходе спецоперации. Он сообщил, что вооруженные силы страны нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. Путин упомянул, что для удара использовалась новейшая баллистическая ракета средней дальности «Орешник».