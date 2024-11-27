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08:49, 27 ноября 2024Мир

Востоковед оценил длительность перемирия между Израилем и Ливаном

Востоковед Крылов: перемирие между Израилем и Ливаном может продлиться до 10 лет
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Israel Defense Forces / Globallookpress.com

Перемирие Израиля с Ливаном может продлиться до десяти лет и более. Такую оценку в беседе с РИА Новости дал ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО Александр Крылов.

По его словам, сейчас речь идет не об урегулировании конфликта, а о передышке перед очередным столкновением. Причины взять паузу есть у обеих сторон.

Эксперт пояснил, что в исламском праве перемирия с врагом быть не может, для того, о чем Ливан сейчас договаривается с Израилем, есть специальное слово «худна». Ливанская сторона понимает, что Израиль слишком силен, поэтому им необходим перерыв, после которого они возьмутся за старое, считает специалист.

У Израиля также накопилось большое количество проблем, поэтому ему хотелось бы прекратить боевые действия, добавил Крылов. Долго воевать государство не способно прежде всего по экономическим причинам. Так, когда Иран запустил десятки ракет в пустыню, где никого не было, сработала система «Железный купол», перехват целей обошелся в два миллиарда долларов.

«Жизнь в стране стала крайне сложной. Недовольные есть даже в армейской среде, солдаты устали на передовой. Усиливается реэмиграция», — пояснил востоковед.

Он отметил, что из Израиля уезжают в Европу, США и Канаду, как правило, пацифисты и левые, на Западе они солидаризируются с местными властями и начинают призывать к созданию независимой Палестины, усиливая давление на израильское руководство.

Ранее военно-политический кабинет Израиля утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном. Мера вступит в силу 27 ноября в 10:00 утра — в 11:00 по Москве.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир назвал исторической ошибкой оглашение о прекращении огня с Ливаном.

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